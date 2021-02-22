الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه اليوم، معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.وتناول الاجتماع مسيرة التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، ومتابعة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.وجدد الحجرف وقوف مجلس التعاون إلى جانب جمهورية العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، مستذكراً في هذا المجال ما تضمنه البيان الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021.وأكد الحجرف، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وخطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لكل ما من شأنه تحقيق وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات.// انتهى //13:42ت م0089