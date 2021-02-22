الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنا لتبرعهم بالدم عشر مرات وهم :سعيد ناصر الصالح ، العريف / عبدالناصر عوض الرشيدي ، فهد قليل العنزي ، الرئيس رقباء/ عبدالرحمن عبدالعزيز المبايع ، عبدالرحمن محمد الشهري ، صالح عبدالرحمن الصرامي ، الرقيب/ محمد عتيق الجعيد ، أمبارك علي الزيادي ، أنس محمود الدوسري ، عبدالله محمد الهويمل ، الرقيب أول / شفاحي تركي الظفيري ، الوكيل الرقيب / حسين علي خرمي ، فهد جهز الحربي ، عبدالله راشد الجهني ، رائد محمد الشهراني ، الرقيب / ظافر محمد القحطاني ، طراد محمد الشريف ، الوكيل الرقيب/ نايف شافي الدوسري ، النقيب طبيب/ عبدالملك عبدالسلام المديميغ ، عبدالله عايد الحربي ، عبدالعزيز لاحق الكعبي ، عبدالرحمن محمد بن تويم ، علي عدنان الهاشم ، النقيب/ رياض علي الشهري ، سامي عبدالرحمن الثاني ، حسين عدنان المسلمي ، عاتكه عبدالعزيز السديري ، الرقيب أول/ عبدالملك محمد الجوير ، ناصر محمد القحطاني ، الوكيل الرقيب / محمد شنان العنزي ، فهد عبدالهادي النمري ، عبدالرحمن مشعل السفياني ، عبدالعزيز محمد الفريح ، محمد بدر دخيل الله ، الرقيب / منيف تراحيب الصفياني ، سعيد مبارك الحارثي ، مازن حامد الثمالي ، ماجد محمد القحطاني ،هادي عبدالله عسيري ، ليلى فهد الدوسري ، أواب صالح عطيه ، عبدالعزيز عبدالرحمن الفعيسان ، يوسف علي العجلان ، ابراهيم عبدالله ال عثمان ، فهد سلطان الثبيتي ، عبدالرحمن علي الزهراني ، عمر مطر السواط ، النقيب/ عبدالله صالح الخشان ، مازن محمد الغامدي ، هشام عبدالرحمن العشيوان ، طارق ابراهيم البلوي ، عبود بندر القبلان ، انس سراج دبلول ، مرضي حسن الزهراني ، العريف/ عائض محمد القحطاني ، عبدالرزاق هارون الهوساوي ، وجدي فائق البصراوي ، الرقيب أول متقاعد/ سعد مانع المطيري .// انتهى //14:02ت م0096