أبها 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير 1751 جولة رقابية لمساجد وجوامع المنطقة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنبيه على المصلين التقيد بالإجراءات الصادرة من جهات الاختصاص، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من مراقبي المساجد بالمنطقة، واللجان الميدانية الرقابية لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.// انتهى //14:05ت م0097