الخرطوم 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسبدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إيفانتينو اليوم، زيارة رسمية للسودان تستغرق يومًا واحدًا.واجتمع جياني فور وصوله بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم بمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد ورؤساء أندية الدوري الممتاز.وسيتفقد إيفانتينو عددًا من منشآت كرة القدم، ويلتقي بعدها بمسؤولين حكوميين، وسيعقد مؤتمرًا صحفيا بمقر الاتحاد قبل أن يغادر السودان.// انتهى //15:57ت م0144