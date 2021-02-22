القاهرة 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يوم غد الثلاثاء بدعوة من جامعة الدول العربية، دورة استثنائية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الكويت وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن مواصلة بحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وكيفية معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.وأشارت أبو غزالة إلى أنه سيتم خلال أعمال الدورة الاستثنائية أخذ العلم بنتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير الجاري والمخصص للنظر في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على متابعة نتائج "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المنعقد بتاريخ 10 فبراير الحالي والمخصص لتحديث مضامين الخطتين.ولفتت "أبو غزالة" النظر إلى أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الاستثنائية سترفع إلى الدورة القادمة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها.// انتهى //16:00ت م0145