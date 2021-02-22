الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية عن تسجيل (327) حالة مؤكدة وتعافي (318) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2455) منها (497) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (375333) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (366412) حالة، كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6466) حالة كما أجري (41010) فحوصات مخبرية.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:01ت م0146