اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة
الاثنين 1442/7/10 هـ الموافق 2021/02/22 م واس
الحديدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.
وجرى خلال الفترة 4-10 فبراير 2021م ضخ 270,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 210,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 17 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين استفاد منها 6.530 فردًا.
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