الحديدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.وجرى خلال الفترة 4-10 فبراير 2021م ضخ 270,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 210,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 17 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين استفاد منها 6.530 فردًا.// انتهى //16:01ت م0147