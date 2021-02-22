مأرب 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية وغذائية على 200 أسرة بمخيم "جو النسيم" للنازحين بمدينة مأرب، بعد نزوحهم مؤخرًا من مخيمات مديرية صرواح، عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية.وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها، من أجل إجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بأنفسهم، وإيجاد مآسي إنسانية للمتاجرة بها محليا ودوليا، إلى جانب نهب ممتلكات النازحين التي يخلفونها عند النزوح.// انتهى //16:01ت م0148