حجة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسواصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين.وقدمت العيادات خلال الفترة من 4 حتى 10 فبراير 2021م، خدماتها في قسم الطوارئ لـ 396 مستفيداً، ولقسم الباطنية 263 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 60 مستفيدًا، ولقسم المصابين بالأوبئة 310 مستفيدين، كما قدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ 1133 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 104 مستفيدين، ولقسم الإحالة الطبية 16 مستفيداً، إضافة إلى حالتين في قسم التوليد.كما استفاد من قسم المختبر 480 مستفيداً، ومن قسم الأشعة 53 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 1,121 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 577 فرداً, كما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وحملتين للرش الضبابي.// انتهى //16:02ت م0151