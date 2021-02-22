غوما 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسقُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا اليوم خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.وقالت الخارجية الإيطالية في بيان إن السفير لوكا أتاناسيو وفردا من الشرطة العسكرية كان برفقته قتلا.وأضافت أن السفير والجندي كانا مسافرين في سيارة ضمن موكب لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مونوسكو) في جمهورية الكونجو الديمقراطية .// انتهى //16:04ت م0152