المهرة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقام المركز خلال المدة من 13 حتى 18 فبراير باستقبال 37 مريضًا حصلوا على 89 جلسة غسيل كلوي، بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32% بينما بلغت نسبة المقيمين 89% والنازحين 7% واللاجئين 4%، فيما أجري 65 تحليلًا مخبريًا، وراجع عيادة أمراض الكلى 19 مستفيدًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.// انتهى //16:05ت م0155