الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" نظام تقديم المساعدات العينية من خلال القنوات الإلكترونية الذي سيتم تطبيقها كمرحلة أولية على أكثر من 960 من مستفيدي منطقة الرياض، حيث يوفر النظام خدمات شحن البطاقات الممغنطة آلياً دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة الفرعية للحصول على الدعم.ويتيح النظام خيارات شراء المواد الاستهلاكية والعينية من خلال سلسلة من المتاجر الغذائية والكهربائية والأنسجة والصيدليات وذلك وفقاً لتقييم دراسة الحالة والاحتياج الفعلي للمستفيدين، كما يتيح النظام حرية اختيار نوع وكمية وصنف الاحتياج وفق ذوق المستفيد.وأوضح الأمين العام لـ "تراحم" تركي البطي أن هذه الخدمة أتت إيماناً بأهمية تيسير متطلبات الفئات المشمولة بالرعاية دون تحمّلهم العناء مراجعة الفرع الذي يتبعه المستفيد، وهي تسبق هدفنا القادم المتمثل في تدشين المنصة الموحدة لخدمة المستفيدين التي على إثرها يتمكن مستفيدي "تراحم" من التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم".وبين البطي أن هذه الخطوة هي تحقيقاً عملياً لتوجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالعمل على تقديم خدمات لمستفيد اللجنة بدرجة عميل من حيث المستوى والآلية والتنفيذ بما يتماشى مع استراتيجية اللجنة بالتحول من الرعوية إلى التنموية.// انتهى //16:58ت م0174