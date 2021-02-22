عمّان 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسوقعت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اتفاقية منحة هولندية للأردن بقيمة 5.7 ملايين يورو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وأعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة الطاقة.وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، وعن الحكومة الهولندية القائم بأعمال السفير الهولندي لدى الأردن دولف هوغو ونينغ.وتهدف الاتفاقية بحسب بيان صحفي، لتحسين الواقع البيئي في الأردن وتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جهود وزارة المياه في سعيها الجاد لاستغلال وحصاد المياه للاستفادة منها في مختلف الاستخدامات الزراعية والصناعية والخدمية.// انتهى //16:58ت م0175