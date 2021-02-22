الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسرشح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عددًا من الإعلاميين للمشاركة في التغطية الإعلامية لـ(سباق فورمولا إي الدرعية 2021) ، ضمن برنامج تطوير الإعلاميين الواعدين الذي يندرج تحت مبادرة تطوير الإعلام الرياضي.وأتاحت (فورمولا إي) الفرصة لمجموعة من الإعلاميين ليكونوا ضمن الفريق الإعلامي لسباقات الفورمولا إي، والمشاركة في إعداد التقارير التلفزيونية للسباق، والحضور في كواليس حلبة السباق، والاستفادة من الخبرات الإعلامية العالمية الحاضرة لتغطية الحدث الكبير.وجاء الترشيح بعد إقامة منافسة إعلامية بين عدد من طلاب الجامعات وحديثي التخرج الذين سبق لهم المشاركة في برامج الاتحاد التدريبية خلال العام الماضي، حيث خضع المرشحون لعدد من الاختبارات التأهيلية وفق المعايير الإعلامية المعمول بها في الاتحاد الدولي للسيارات، كما سينضم المرشحون إلى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص في تغطية الراليات وسباقات الفورمولا.يذكر أن الاتحاد وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نفذ في شهر ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص في تغطية الراليات وسباقات الفورمولا، شارك فيه أكثر من 200 إعلامي وإعلامية، وانتقل منهم 45 مشاركًا إلى المرحلة الثانية من البرنامج التي ستقام يوم الأربعاء القادم.// انتهى //17:07ت م0177