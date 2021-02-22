أبهـا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساطلع رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم, على سير العملية التعليمية خلال جائحة كورونا, التي تقدمها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد , والجهود المتعلقة بتوفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس للعملية التعليمية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.كما اطلع على جهود العمادة في تطوير المحتوى الرقمي وتعزيز التقدم المستمر في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد, وتقديم خدمات متكاملة تضمن استدامة العمل مع تحقيق كفاءة الإنفاق, بالإضافة إلى ضمان نقل المعرفة عن طريق تقديم خدمة معيارية ممنهجة.واستعرض عميد التعلم الإلكتروني الدكتور سعد الشهراني مشروعات العمادة المتضمنة مشروع تطوير البنية الأساسية، وتطوير المقررات الإلكترونية، والمختبرات الافتراضية، ومشروع نظام مراقبة الاختبارات، ونظام إحصائيات البلاك بورد.// انتهى //17:10ت م0179