سكاكا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة تعليم منطقة الجوف , المسابقة الثقافية اللغوية الأدبية الأسبوعية "ثراء".وتأتي مسابقة ثراء مشاركة من إدارة النشاط الطلابي في عمليات التعلم عن بعد، ودعماً لمشروع الفهم القرائي وانسجاماً مع المعطيات التعليمية الجديدة وإثراء لعمليات التعلم والبحث، وإضفاء لمتعة التعلم التراكمي والبنائي بسلسلة من المسابقات اللغوية والأدبية "ثراء".وستكون المسابقة بشكل أسبوعي على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومن خلال منصة مدرستي عن طريق معلم اللغة العربية، وستعلن نتائجها كل أحد من كل أسبوع، وشارك فيها حتى الآن أكثر من 8000 طالب وطالبة .// انتهى //17:15ت م0181