أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق22 فبراير 2021 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم - بمقر إقامته في أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.// انتهى //17:19ت م0184