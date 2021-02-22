بيروت 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت "بلوم إنفست" اليوم على تراجع بنسبة 0.80% أي ما يعادل (2) نقطتين، ليغلق عند مستوى 672.15 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 59 ألفاً و15 سهماً، بقيمة 948 ألفاً و901 دولار أمريكي، نفذت من خلال 32 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و869 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و924 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:56ت م0186