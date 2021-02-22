القاهرة 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي الذي يزور مصر حاليا .وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات .كما جرى استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:57ت م0187