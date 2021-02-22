جدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدعا المشاركون في المؤتمر العربي التاسع للأمن السياحي, الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فورى عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، إلى جانب إعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات.وأوصى المشاركون في بيانهم الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر اليوم, بتعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن السياحي بالوطن العربي, مطالبين الأمانة العامة بالنظر في إيجاد آلية إلكترونية بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.وكان المؤتمر قد عقد بمشاركة المسؤولين عن الأمن السياحي وممثليهم بالدول العربية في قطاعي -الاقتصاد وإدارة السياحة-، بجانب وفد المنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, وذلك في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الاتصال المرئي.وناقش المؤتمر أسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة، وآلية التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية.// انتهى //18:26ت م0192