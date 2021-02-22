ينبع 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساستقبل مركز لقاحات كورونا بمحافظة ينبع التابع للمجمع الصحي بالمحافظة الذي يقام بمركز صحي السميري اليوم، عددًا من المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقى اللقاح حسب مواعيدهم المقررة مسبقًا، ومنذ الساعة الأولى للعمل بدأ المركز باستقبال الحالات وتقديم الخدمة لهم من قبل كوادر وأطقم طبية متخصصة بشكل منظم ومميز وفقًا للإجراءات والأنظمة المتبعة.وقال المدير التنفيذي للمجمع الصحي بينبع عبد الرحمن الميلبي أنه تم ولله الحمد العمل على تجهيز مركز لقاحات كورونا بمحافظة ينبع بوقت وجيز في ظل دعم القياده الرشيده حفظها الله مؤكدًا أن المركز يستقبل جميع المستفيدين المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة، داعيًا المواطنين والمقيمين بالمحافظة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.// انتهى //18:26ت م0193