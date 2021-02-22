الخرطوم 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في مكتبها اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان فولكر بيرتَس.وعبرت الوزيرة خلال اللقاء عن امتنانها لمنظمة الأمم المتحدة لاستجابتها لطلب السودان وتفويض البعثة لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أولوياتها، مؤكدةً حرص السودان على التعاون مع البعثة لتحقيق الأهداف المشتركة.من جانبه، أكد الممثل الأممي حرص بعثة "يونيتامس" لمساندة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، موضحًا أنها المهمة الرئيسية التي جاءت من أجلها البعثة.// انتهى //18:42ت م0195