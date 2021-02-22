‎المدينة المنورة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسرفع عدد من أعضاء مجلس منطقة المدينة المنورة والأهالي، الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة بدء المرحلة التشغيلية الثانية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، مثمّنين اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة ومُتابعته المُباشرة والمُستمرة، سعيًا إلى توفير الخدمات الطبية التخصصية لأهالي المدينة المنورة وزوارها.ونوه الأعضاء والأهالي خلال زيارتهم لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، بالإضافة النوعية لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، بعد اطلاعهم على أقسام ومرافق المستشفى المختلفة، وما تُقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمستفيدين.والتقى الوفد بمدير مستشفى الملك فيصل التخصصي‬ ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة‬ الدكتور نزار خليفة، وناقشوا الخدمات الطبية التخصصية المُقدمة خلال المرحلة التشغيلية الثانية والمراحل المستقبلية، إلى جانب بحث أوجه الدعم من مجلس المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف المستشفى الطبية والخدمية.مما يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الذي بدأ بالمرحلة التشغيل الثانية مؤخرًا، مقام على أرض بمساحة 331 ألف متر مربع، وبطاقة سريرية تبلغ 300 سرير، يُعد إضافةً نوعية في الرعاية الطبية التخصصية، ويأتي بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد بالمدينة المنورة إلى مستشفى تخصصي، وضمه تحت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عام 1440هـ.ومرّ المستشفى بثلاث مراحل تشغيلية مختلفة، حيث تضمنت المرحلة الأولى تقديم الرعاية الطبية التخصصية عبر العيادات الافتراضية "عن بُعد" بتاريخ 1 / 7 / 2020 م، فيما تشمل المرحلة الثانية تقديم الرعاية الطبية التخصصية عبر العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية لتخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، بالإضافة إلى خدمات الصيدلية الخارجية، وقسم الأشعة، وقسم المختبر، ومن المتوقع بعون الله تعالى أن تبدأ المرحلة التشغيلية الثالثة خلال الربع الثاني من العام 2021، والتي تأتي استكمالاً للمراحل السابقة لتشمل تشغيل قسم جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، والصيدلية المركزية، ووحدة العلاج الكيميائي، وصولًا إلى تأسيس منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية التخصصية.// انتهى //18:57ت م0196