أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق22 فبراير 2021 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بقائد القوات الجوية الجزائرية اللواء محمود لعرابة, ورئيس أركان القوات البحرية الجزائرية العميد مراد قريوع، على هامش "معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021" الذي يقام حاليًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الدولتين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:05ت م0199