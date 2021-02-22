الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسواصل فريق الوحدة صدارته سلم الترتيب العام لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بـ 34 نقطة بفوزه على الترجي بنتيجة 27 مقابل 26 ، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، فيما بقي الترجي عاشرًا بـ 7 نقاط.وفي اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 تغلب فريق النور على نظيره الخليج بنتيجة 27 مقابل 24 ، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويصل لمركز الوصافة، في حين توقف رصيد الخليج عند 28 نقطة بقي بها في المركز الرابع.// انتهى //19:22ت م0202