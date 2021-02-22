نجران 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدشّن محافظ بدر الجنوب محمد الحربي بمقر المحافظة حملة "الخوارج شرار الخلق" اليوم، بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد القحطاني.واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح مفصل عن أهداف الحملة وما تتضمنه من برامج هادفة توضح خطر الخوارج وتحذر منهم، وتحصن المجتمع من فكرهم، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.// انتهى //19:22ت م0203