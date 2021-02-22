أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق22 فبراير 2021 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات اليوم، بسفير سلطنة عمان أحمد بن هلال البوسعيدي، وذلك على هامش "معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021" الذي يقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، لما فيه مصلحة وتطلعات البلدين.// انتهى //19:23ت م0204