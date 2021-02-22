أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق22 فبراير 2021 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء الأوكراني أوليغ أوروسكي وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يقام حاليًّا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدم للبلدين والشعبين.// انتهى //19:54ت م0210