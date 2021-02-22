عرعر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسلّمت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر ضمن برنامج "إيواء" لدعم المساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي 73 وحدة سكنية استفاد منها 438 مستفيدًا خلال عام 2020م.يأتي ذلك في إطار الاتفاقية بين الجمعية وبرنامج الإسكان التنموي؛ بهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأكثر حاجة, مبينةً أن الاستحقاق وفقًا لمعايير محددة منها عدد أفراد الأسرة والحالة المادية والصحية ونحوها.يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة تنموية ورعوية شهرية وموسمية وعلى الأمد البعيد للمستفيدين والمجتمع.// انتهى //19:56ت م0211