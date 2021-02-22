الدوحة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف في الدوحة اليوم، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.وجرى خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021م، والحرص على تعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع 147 للمجلس الوزاري الذي سيعقد الشهر القادم.وناقش الاجتماع العلاقات الإقليمية والدولية لمجلس التعاون، وأهمية تعزيزها والدفع بها لخدمة المصالح المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودور مجلس التعاون في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //19:56ت م0212