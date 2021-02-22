أبوظبي 10 رجب 1442 هـ الموافق22 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, بالرئيس التتارستاني رستم نور علي مينيخانوف، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي, كل على حده وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2021 " الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك".وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف المجالات خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المتبادلة, إضافةً إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الشركات المهتمة بتطوير مستقبل صناعات الدفاع والأمن.// انتهى //19:59ت م0213