عرعر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسنظّم النادي الأدبي الثقافي في منطقة الحدود الشمالية‬ اليوم، ورشة عمل خاصة بحصر التراث الثقافي غير المادي، بمدينة عرعر، بمشاركة‏ عدد من النساء الحرفيات والمهتمات بالتراث والموروث, بهدف التعريف وتوعية أفراد المجتمع بالآليات والأدوات التي تسهم في توثيق التراث الثقافي غير المادي, وذلك في قاعة التابلاين للتدريب بمقر النادي.وجرى خلال الورشة التي قدمها رئيس النادي ماجد بن صلال المطلق، مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها الفنون الآدائية، والمهارات والمعارف المرتبطة بالطبيعة والكون، وبالفنون الحرفية التقليدية، والتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات الاجتماعية والاحتفالات.// انتهى//20:03ت م0214