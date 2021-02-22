عرعر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بمنطقة الحدود الشمالية استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" في اليوم الثاني، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أنه جرى تجهيز المراكز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تستهدف المراكز استقبال 2700 زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً.ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //20:43ت م0217