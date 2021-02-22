القاهرة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على التعاون مع الصين، وتطوير العلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري اليوم، مع نظيره الصيني شي جين بينج.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن الرئيس السيسي أشاد بالدعم المتبادل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مُعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.وأضاف راضي أن الرئيس الصيني أكد حرص بلاده على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين.// انتهى //20:54ت م0220