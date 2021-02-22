القاهرة 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي عساف بن سالم أبو ثنين أهمية الموضوعات التي ناقشها البرلمان العربي اليوم في جلسته العامة، وناقشتها لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها قبل يومين بالقاهرة.وقال أبو ثنين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بعد أدائه اليمين القانونية في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عُقدت حضورياً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إن الموضوعات التي ناقشها البرلمان تهم المواطن العربي وتهم القضايا العربية، ومنها القضايا المعنية بتحقيق الاستقرار للدول العربية، مشيراً إلى صدور بيان عن اللجنة أقرّه البرلمان العربي في جلسته العامة يتعلق بالأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما ناقش البرلمان أيضاً موضوع دعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل حيث أقر البرلمان العربي البيان الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، وأن المجلس صوّت بالموافقة على هذين البيانين.وحول رؤيته لدور البرلمان العربي في دعم القضايا التي تمس الأمن القومي العربي خاصة في اليمن وليبيا، أوضح أبو ثنين أن البرلمان العربي بكل آلياته ولجانه يبذل جهداً كبيراً لدعم هذه القضايا، لافتاً الانتباه إلى أن قيام رئيس البرلمان العربي بعدد من الزيارات لعدد من الدول العربية والمسؤولين فيها، ومنها جيبوتي ومملكة البحرين وبعض الدول الأخرى، كان له أثر كبير في تطوير عمل وأداء البرلمان العربي وتكثيف نشاط البرلمان من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية، ومنها زيارة الاتحاد البرلمان الدولي ودعوة المسؤولين فيه لإلقاء محاضرة لأعضاء البرلمان العربي حول دور الدبلوماسية البرلمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف.وأشار إلى أن البرلمان العربي سيكون له دور واضح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اطلاقِه اليوم المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي يعد خطوة مهمة تحسب للبرلمان العربي لإنشاء هذا المرصد ليكون آلية عربية لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان والرد على الحملات الخارجية التي تستهدف النَيل من الوطن العربي في موضوع حقوق الإنسان.وعن الإشادات التي جاءت اليوم خلال الجلسة من قبل رئيس البرلمان العربي وأعضاء البرلمان للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم الاشقاء في اليمن وجيبوتي وغيرها في المجالات الإنسانية بصفة خاصة، أفاد عساف أبو ثنين بأن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي أشادا بدور المملكة في هذه القضايا، مبيناً أن رئيس البرلمان العربي قام مؤخراً بزيارة إلى جمهورية جيبوتي واطّلع على ما تقدمه المملكة للاجئين من اليمن في جيبوتي، بخلاف الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال التعليم والدعم الإنساني للأخوة في جيبوتي، كما أثنى رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الأشقاء في جيبوتي.وأضاف أن البرلمان رئيساً وأعضاءً أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة في دعم الحكومة اليمنية الشقيقة لدعم الاستقرار في اليمن ومواجهة الدور الذي تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار واستهداف الحكومة الشرعية وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وكان آخرها ما حدث مؤخراً في مأرب من آثار لا يمكن تقبلها من أي مجتمع في العالم فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان والقضاء على عدد كبير من اليمنيين في هذه المحافظة.ونوّه النائب بالبرلمان العربي عساف أبو اثنين بأن البرلمان العربي عبّر عن استنكاره لاستمرار هذه الميليشيات الإرهابية في ترويع الشعب اليمني وقتل المواطنين اليمنيين ومحاربة الشرعية في اليمن.// انتهى //21:07ت م0222