إسلام آباد 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة قطر الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني الذي يزور إسلام آباد حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان ودولة قطر، إلى جانب استعراض عملية السلام الأفغانية بشكل خاص.وأشاد قريشي بالجهود الإيجابية لدولة قطر بكونها البلد المضيف للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية التي تُوّجت باتفاقية السلام وبدء المفاوضات المباشرة بين الأطراف الأفغانية.وأضاف أن باكستان وقطر أدتا دوراً إيجابياً في تسهيل عملية السلام الأفغانية، مؤكداً أن باكستان تؤمن بقوة بأن نجاح عملية السلام عبر المفاوضات هو السبيل الأمثل والوحيد لإنهاء الصراع الذي فشل الحل العسكري في إخماده بأفغانستان.وبيّن أن السلام والاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، ويجب على الجميع توخي الحذر من دور الأطراف التي تسعى إلى تقويض عملية السلام.// انتهى //21:49ت م0237