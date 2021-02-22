كانبيرا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني خلال مراجعة تصنيفها الائتماني الخاص بأستراليا، تصنيفها الائتماني لأستراليا عند مستوى AAA الممتاز.وأفاد وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي، أن أستراليا هي إحدى الدول التسع التي حصلت على تصنيف ائتماني AAA الممتاز، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأسترالي يسير على طريق مستقر نحو التعافي من تداعيات ازمة وباء كورونا.// انتهى //21:52ت م0238