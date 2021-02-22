الخرطوم 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى في الخرطوم اليوم، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى السودان الدكتور نعمة سعيد.وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان خلال اللقاء توافق أولويات منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة السودانية، مشيراً إلى أن من أهمها بناء نظام صحي متكامل وإصحاح البيئة ومحاربة الأوبئة ونظام الترصد الوبائي والاستجابة السريعة والتطعيم وتعزيز حزم الخدمات الصحية بكل مستوياتها بالتركيز على تأهيل وحدات الطوارئ ومجانيتها.من جانبها أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدةً أهمية التنسيق مع وزارة الصحة في السودان للتوظيف الأمثل لتمويلمنظمة الصحة العالمية ليخدم مصلحة الشعب السوداني.// انتهى //21:58ت م0240