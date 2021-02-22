نيويورك 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم، إلى بذل جهود فورية للبحث وإنقاذ مجموعة من لاجئي الروهينجا يطفو قاربهم في مكان ما في بحر أندامان منذ أكثر من أسبوع.وأفادت مديرة إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية إندريكا راتواتي، أن عدد اللاجئين على القارب وموقعهم غير معروفين، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ السلطات البحرية للدول ذات الصلة بهذه التقارير وطلب مساعدتها السريعة في حال تم العثور على القارب في المنطقة التي تخضع لمسؤولية فرق البحث والإنقاذ.وأشارت إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المآسي، مبينةً أنه يُعتقد أن اللاجئين غادروا كوكس بازار وتكناف، جنوبي بنغلاديش، منذ نحو عشرة أيام، وهناك تقارير تفيد بأن القارب فقد مساره بعد تعطّل المحرك منذ أكثر من أسبوع.// انتهى //22:18ت م0243