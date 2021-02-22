تونس 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساستنكرت تونس الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا "لوكا أتانازيو" ووفاة ثلاثة أشخاص.وأعربت تونس وفق بيان للخارجية التونسية،عن إدانتها لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي استهدفت منظمة الأمم المتحدة وممثل دبلوماسي لدولة صديقة في خرق سافر للقانون الدولي.وجددت تونس رفضها لكافة أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.// انتهى //22:29ت م0246