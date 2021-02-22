مكة المكرمة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستغلب فريق التعاون على مضيفه فريق الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بنتيجة 2 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل أهداف المباراة اللاعب الخاندرو كاكو عند الدقيقة 23، فيما سجل الهدف الثاني (من ركلة جزاء) اللاعب ليندر تاوامبا في الدقيقة 89.وبهذه النتيجة رفع التعاون نقاطه لـ 28 نقطة محتلًا المركز الخامس، بينما بقي رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن في سُلّم الترتيب.// انتهى //22:36ت م0248