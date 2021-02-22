واشنطن 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بإصلاح وتنشيط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.وناقش بلينكن خلال مشاركته اليوم في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وممثلين عن الدول الأعضاء، الاستجابة المشتركة للقضايا العالمية الملحة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وملف إيران والصين وتغير المناخ.// انتهى //22:40ت م0249