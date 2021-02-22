الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستمكن فريق الشباب من الفوز على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وبدأت المباراة بهجوم متبادل من الفريقين، لينجح الشباب في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 12 عن طريق المدافع أحمد شراحيلي، وهو ما انتهى إليه شوط المباراة الأول بين الفريقين, فيما شهد شوط المباراة الثاني محاولات أهلاوية لتسجيل هدف التعادل، لكنه لم ينجح في ذلك، ومن كرة ثابتة وبنفس طريقة الهدف الأول تمكن الشباب من إضافة هدفه الثاني عن طريق اللاعب الفريد ندياي عند الدقيقة 70، ومن هجمة مرتدة استطاع الشباب تسجيل ثالث أهدافه عن طريق الأرجنتيني جوانكا في الوقت بدل الضائع .وبهذا الفوز حافظ الشباب على صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 41 وبفارق 5 نقاط عن الثاني فريق الهلال الذي يلتقي بالنصر غداً، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عن النقطة 35 في المركز الثالث.// انتهى //22:55ت م0250