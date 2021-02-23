إسلام آباد 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة قطر الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني.وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي سبل التعاون المشترك بين البلدين في الوضع الأمني الإقليمي والتعاون في مختلف المجالات ، إضافة إلى عملية المصالحة في أفغانستان.// انتهى //00:09ت م0002