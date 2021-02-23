نيامي 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسقررت حكومة النيجر اليوم تمديد حالة الطوارئ السارية في مقاطعتي باليارا وكولو بمنطقة تيلابيري غرب البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وأوضحت الحكومة النيجرية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق ما زالت هشة، مشيرةً إلى أن فرض حالة الطوارئ إجراء استثنائي يهدف إلى منح قوات الدفاع والأمن الصلاحيات اللازمة لتمكينها من ضمان النظام والأمن للأشخاص والممتلكات.وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في هذه المناطق منذ أغسطس الماضي بعد الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عمال إغاثة فرنسيين ونيجيريين ومددتها كل ثلاثة.// انتهى //00:14ت م0006