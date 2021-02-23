الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالاً هاتفياً من مدير عام إدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان.وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الخارجية اليمني تطرق في الاتصال للعدوان الحوثي على محافظة مأرب اليمنية وقيامه بحشد الأطفال والمغرر بهم إلى جبهات القتال دون الاكتراث للعدد الكبير من القتلى في صفوفها، مؤكداً أن استمرار العدوان الحوثي سيفاقم من المعاناة الإنسانية.وأشار إلى أن نسبة السكان في المناطق المحررة تعدت 42 % من إجمالي السكان في اليمن بسبب النزوح الداخلي الناتج عن التصعيد العسكري للميليشيا وهرباً من البطش والقمع والتنكيل والتجنيد القسري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، لافتاً الانتباه إلى أن مارب تضم النسبة الأكبر من النازحين على مستوى اليمن والذين يقدر عددهم بالملايين.من جهته أكد المسؤول الألماني وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن وجاهزيتها للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.// انتهى //00:48ت م0012