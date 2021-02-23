رياضي / سموحة يتعادل إيجابيًا مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري لكرة القدم
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
تعادل فريق سموحة لكرة القدم إيجابيًا مع ضيفه المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ومنح هذا التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة في المركز التاسع.
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