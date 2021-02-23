القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستعادل فريق سموحة لكرة القدم إيجابيًا مع ضيفه المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ومنح هذا التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //02:10ت م0015