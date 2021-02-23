نيويورك 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش التزام البعثة القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد بلاده وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.وأوضحت البعثة في بيانها الصحفي الذي أصدرته أمس أن كوبيش قد أجرى مباحثات مع مجموعة من الأطراف الليبية خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير، حول التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية.وأعرب البيان عن ترحيب المبعوث الأممي كوبيش بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.وشدد البيان على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي الذي يتوق إلى انتخابات ديمقراطية، وسلطة تنفيذية موحدة تنهي سلسلة الإدارات الانتقالية المتكررة.// انتهى //03:08ت م0019