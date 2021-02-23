ينبع 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بمكتبه المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي ومجموعة من عمداء الكليات بالفرع وذلك بحضور مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع الدكتور ماهر بن محمد الغانم.ورحب الرئيس التنفيذي في بداية اللقاء بالوفد الزائر كما تم مناقشة سبل التكامل والتعاون المشترك بين الهيئة الملكية بينبع وجامعة طيبة. وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابهم بمنجزات الهيئة الملكية وأكدوا على رغبتهم في تعزيز التواصل مع كافة قطاعات الهيئة الملكية بينبع.//انتهى //05:57ت م0022