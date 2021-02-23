عام / "المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
المدينة المنورة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع .
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء .
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