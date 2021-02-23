المدينة المنورة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع .وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء .// انتهى //06:06ت م0025